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ОБЩЕСТВО

В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

Сегодняшний показатель по числу новых случаев COVID-19 в Украине превысил предыдущий более чем на 110. За сутки от коронавирусной болезни в стране умерло 48 человек.

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Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 2438 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это новый антирекорд по суточному приросту. Предыдущий был зафиксирован 22 августа – 2328 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 114 4972451 человек скончался (+48 за последние сутки), 55 083 пациента уже выздоровели (+866). Продолжают болеть 56 963 человека.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 3800;
  • Волынская область – 5320;
  • Днепропетровская область – 2162;
  • Донецкая область – 1318;
  • Житомирская область – 3063;
  • Закарпатская область – 7302;
  • Запорожская область – 1487;
  • Ивано-Франковская область – 8661;
  • Киев – 12 719;
  • Киевская область – 5397;
  • Кировоградская область – 790;
  • Луганская область – 274;
  • Львовская область – 13 978;
  • Николаевская область – 1077;
  • Одесская область – 6751;
  • Полтавская область – 705;
  • Ровенская область – 8921;
  • Сумская область – 1361;
  • Тернопольская область – 5478;
  • Харьковская область – 8444;
  • Херсонская область – 374;
  • Хмельницкая область – 2194;
  • Черкасская область – 1390;
  • Черновицкая область – 9855;
  • Черниговская область – 1676.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (251), Харьковской (242) и Тернопольской (233) областях. Наименьший – в Кировоградской, Полтавской и Луганской областях (по 10 случаев). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек. Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек, выздоровели 15 937 019.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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