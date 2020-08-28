В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 2438 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это новый антирекорд по суточному приросту. Предыдущий был зафиксирован 22 августа – 2328 новых случаев.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 114 497, 2451 человек скончался (+48 за последние сутки), 55 083 пациента уже выздоровели (+866). Продолжают болеть 56 963 человека.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (251), Харьковской (242) и Тернопольской (233) областях. Наименьший – в Кировоградской, Полтавской и Луганской областях (по 10 случаев).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек. Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек, выздоровели 15 937 019.