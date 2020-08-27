В Харьковской области разоблачили подпольное предприятие по производству тестов на COVID-19

По информации Государственной фискальной службы Украины, предприниматели через подставных лиц поставляли незаконно изготовленные наборы для тестирования на COVID-19 в лечебные учреждения.

В Харьковской области изъяли 200 тыс. наборов для тестирования на COVID-19, а также сырье для производства еще 400 тыс. средств для тестирования на сумму около 12 млн грн. Об этом 27 августа сообщила Государственная фискальная служба Украины на своей странице в Facebook.

"Во время досудебного расследования установлено, что группой харьковчан с целью личной наживы в 2020 году налажено подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID-19, которые в дальнейшем через подставных физических лиц – предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

По предварительному заключению специалиста Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство наборов налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.