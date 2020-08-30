В Индии установлен мировой антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

За 24 часа в Индии коронавирусную инфекцию подтвердили у 78 903 человек, это почти на 500 случаев больше предыдущего рекорда, установленного в США.

В Индии зарегистрировано более 3,5 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

В Индии установлен мировой антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на информацию Минздрава сообщает утром 30 августа The Times of India.

За 24 часа в стране подтвердили 78 903 новых случая COVID-19. Это больше предыдущего мирового антирекорда по суточному приросту, установленного в США, – там 25 июля было зарегистрировано 78 427 случаев.

Издание отмечает, что в Индии наблюдается "беспрецедентный всплеск" заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, в штате Махараштра 29 августа выявлено 16 867 пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 30 августа, общее число случаев COVID-19 в Индии превысило 3,5 млн. Лидерами по заболеваемости являются США (почти 5,9 млн) и Бразилия (3,8 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.