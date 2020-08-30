Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн

От коронавирусной болезни COVID-19 в мире умерло 842,5 тыс. человек, число выздоровевших превысило 16 млн.

Лидерами по масшабам заражения остаются США, Бразилия и Индия Фото: ЕРА

К утру 30 августа коронавирусом в мире заразилось 24 996 456 человек (+262 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 842 499 человек (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 16 409 757.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 961 094. Из них умер 182 761 человек, излечилось 2 140 614.

В Бразилии заболело 3 846 153 человека. Из них 120 262 умерли и 3 202 185 излечились.

В Индии инфицировано 3 542 234 человека, 63 498 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 982 573 инфицированных и 16 977 умерших. В Перу и ЮАР число заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Колумбии и Мексике (находятся на третьем месте по смертности – 63 819 человека) число инфицированных превысило полмиллиона. В Испании , Чили и Аргентине – 400 тыс. Порог в 300 тыс. человек преодолели Иран, Великобритания, Саудовская Аравия, Бангладеш и Франция.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.