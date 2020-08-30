Глава Минздрава Украины о ситуации с COVID-19: Фантазеров очень много в стране

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, люди скептически относятся к коронавирусной инфекции до тех пор, пока не заболеют они сами или их родственники.

В Украине много тех, кто недооценивает коронавирусную инфекцию. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 29 августа.

"У нас фантазеров очень много в стране. Это происходит ровно до тех пор, пока люди не столкнутся самостоятельно – или они, или их близкие – и очень часто с тяжелым течением этой болезни", – сказал он.

По словам министра, в стране "очень много примеров", когда молодые люди заболели COVID-19 и легкомысленно к этому отнеслись.

"Может иметь абсолютно легкое течение болезни, не зная, что он заболел, пришел, поцеловал свою бабушку, которой уже больше 70 лет. Такое может приводить к летальному исходу. И таких случаев очень много в стране", – объяснил Степанов.

По состоянию на 29 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 116 978. От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек, вылечилось 56 138 человек.