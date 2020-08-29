В Украине еще 2,4 тыс. человек заразились коронавирусом, выздоровело рекордное число пациентов

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2481 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это на 43 больше, чем накануне, когда был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 116 978.
От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек (41 из них – за последние сутки).
При этом за прошедшие сутки выздоровело 1055 пациентов – это максимальное количество выписанных из больниц за день с начала эпидемии. До этого суточный прирост выздоровевших превышал 1 тыс. только один раз – 10 июля (тогда сообщалось о 1016 выздоровевших). Всего в стране вылечилось 56 138 человек с COVID-19.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (265), Харьковской (247) и Тернопольской (227) областях. Наименьший – в Кировоградской (пять) и Херсонской (12) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 28 августа коронавирусом в мире заразилось 24,74 млн человек, из них скончалось 837,3 тыс., выздоровело 16,2 млн пациентов.