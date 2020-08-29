ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине еще 2,4 тыс. человек заразились коронавирусом, выздоровело рекордное число пациентов

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине приближается к 117 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За прошедшие сутки выздоровело более 1 тыс. пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки выздоровело более 1 тыс. пациентов с COVID-19
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2481 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 43 больше, чем накануне, когда был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 116 978.

От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек (41 из них – за последние сутки).

При этом за прошедшие сутки выздоровело 1055 пациентов – это максимальное количество выписанных из больниц за день с начала эпидемии. До этого суточный прирост выздоровевших превышал 1 тыс. только один раз – 10 июля (тогда сообщалось о 1016 выздоровевших). Всего в стране вылечилось 56 138 человек с COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 3872;
  • Волынская область – 5370;
  • Днепропетровская область – 2236;
  • Донецкая область – 1369;
  • Житомирская область – 3155;
  • Закарпатская область – 7385;
  • Запорожская область – 1520;
  • Ивано-Франковская область – 8843;
  • Киев – 12 984;
  • Киевская область – 5489;
  • Кировоградская область – 795;
  • Луганская область – 295;
  • Львовская область – 14 168;
  • Николаевская область – 1118;
  • Одесская область – 6921;
  • Полтавская область – 738;
  • Ровенская область – 9019;
  • Сумская область – 1398;
  • Тернопольская область – 5705;
  • Харьковская область – 8691;
  • Херсонская область – 386;
  • Хмельницкая область – 2297;
  • Черкасская область – 1482;
  • Черновицкая область – 9997;
  • Черниговская область – 1745.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (265), Харьковской (247) и Тернопольской (227) областях. Наименьший – в Кировоградской (пять) и Херсонской (12) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 28 августа коронавирусом в мире заразилось 24,74 млн человек, из них скончалось 837,3 тыс., выздоровело 16,2 млн пациентов.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS