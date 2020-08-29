В Украине еще 2,4 тыс. человек заразились коронавирусом, выздоровело рекордное число пациентов

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине приближается к 117 тыс.

За прошедшие сутки выздоровело более 1 тыс. пациентов с COVID-19 Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2481 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 43 больше, чем накануне, когда был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 116 978.

От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек (41 из них – за последние сутки).

При этом за прошедшие сутки выздоровело 1055 пациентов – это максимальное количество выписанных из больниц за день с начала эпидемии. До этого суточный прирост выздоровевших превышал 1 тыс. только один раз – 10 июля (тогда сообщалось о 1016 выздоровевших). Всего в стране вылечилось 56 138 человек с COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3872;

Волынская область – 5370;

Днепропетровская область – 2236;

Донецкая область – 1369;

Житомирская область – 3155;

Закарпатская область – 7385;

Запорожская область – 1520;

Ивано-Франковская область – 8843;

Киев – 12 984;

Киевская область – 5489;

Кировоградская область – 795;

Луганская область – 295;

Львовская область – 14 168;

Николаевская область – 1118;

Одесская область – 6921;

Полтавская область – 738;

Ровенская область – 9019;

Сумская область – 1398;

Тернопольская область – 5705;

Харьковская область – 8691;

Херсонская область – 386;

Хмельницкая область – 2297;

Черкасская область – 1482;

Черновицкая область – 9997;

Черниговская область – 1745.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (265), Харьковской (247) и Тернопольской (227) областях. Наименьший – в Кировоградской (пять) и Херсонской (12) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 28 августа коронавирусом в мире заразилось 24,74 млн человек, из них скончалось 837,3 тыс., выздоровело 16,2 млн пациентов.