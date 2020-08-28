КС опубликовал решение о неконституционности карантинных требований

Непосредственно карантинные ограничения Конституционный Суд не рассматривал, так как постановление Кабинета Министров Украины о введении карантина уже несколько раз изменялось. В то же время в решении КС подчеркивается, что ограничивать конституционные права и свободы граждан может только Верховная Рада в предусмотренных Основным законом случаях.

КС указал, что ограничивать права и свободы граждан может только Верховная Рада Фото: depositphotos.com

Конституционный Суд Украины признал неконституционными решения Верховной Рады об ограничении предельного размера зарплат для отдельных категорий госслужащих на период действия карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба КС, такое решение было принято 28 августа в деле по конституционному представлению Верховного Суда.

В частности, Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции Украины ч. 1, 3 ст. 29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 года № 294-ІХ с изменениями, внесенными 13 апреля 2020 года законом №553-IX.

Этими пунктами Рада ограничила предельный размер зарплат отдельных категорий чиновников. В частности, должностным лицам в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, сотрудникам НБУ в соответствии с решением парламента в период действия карантина можно было платить не более 10 минимальных зарплат.

Также признана неконституционной норма, которая разрешала не проводить списание средств из государственного и местных бюджетов на основании решения суда во время карантина.

"Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", – сказано в сообщении.

Производство по делу в части конституционности карантинных ограничений было закрыто "в связи с прекращением их действия" (в первоначальное постановление Кабинета Министров уже несколько раз вносились изменений, некоторые из оспариваемых норм уже утратили силу, тогда как КС рассматривает только действующие нормы законодательства).

При этом, Конституционный Суд подчеркнул, что "ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина возможны только в случаях, определенных Конституцией Украины". Также КСУ указал, что такие ограничения "могут устанавливаться исключительно законом – актом, принятым Верховной Радой как единственным органом законодательной власти в Украине; установление такого ограничения подзаконным актом (постановления Кабмина относятся к подзаконным актам. – "ГОРДОН") противоречит Конституции".

Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украину был введен 12 марта. С 11 мая началось постепенное ослабление ограничений. С 20 мая в стране действует адаптивный карантин, который позволяет региональным властям ослаблять ограничения при улучшении эпидемической ситуации.

О намерении Верховного Суда оспорить конституционность карантинных мер стало известно 25 мая.

29 мая пленум ВС пришел к выводу, что предусмотренные Кабмином противоэпидемические мероприятия ограничивают неотъемлемое право человека на свободу передвижения и мирные собрания. В представлении суда подчеркивается, что введенные Кабмином ограничения возможны только в условиях чрезвычайного или военного положения.

В начале июня конституционное представление поступило в КС.