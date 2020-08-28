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КС Украины признал некоторые карантинные требования неконституционными – СМИ

Решение о неконституционности отдельных положений постановления правительства Украины о введении карантина из-за эпидемии коронавирусной инфекции было принято по представлению Верховного Суда, отметил источник агентства "Интерфакс-Украина".

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В представлении Верховного Суда в КСУ говорилось, что некоторые карантинные требования могли вводиться только в условиях чрезвычайного или военного положения
В представлении Верховного Суда в КСУ говорилось, что некоторые карантинные требования могли вводиться только в условиях чрезвычайного или военного положения
Фото: depositphotos.com

Конституционный Суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета Министров об установлении карантинных ограничений в Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в КС.

"Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабмина об установлении карантина", – заявил собеседник агентства.

Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украину был введен 12 марта. С 11 мая началось постепенное ослабление ограничений. С 20 мая в стране действует адаптивный карантин, который позволяет региональным властям ослаблять ограничения при улучшении эпидемической ситуации. 

О намерении Верховного Суда оспорить конституционность карантинных мер стало известно 25 мая.

29 мая пленум ВС пришел к выводу, что предусмотренные Кабмином противоэпидемические мероприятия ограничивают неотъемлемое право человека на свободу передвижения и мирные собрания. В представлении суда подчеркивается, что введенные Кабмином ограничения возможны только в условиях чрезвычайного или военного положения.

В начале июня конституционное представление поступило в КС.

"[Верховный Суд] просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 п. 3, абзац 6 п. 6 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 и этапах ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392", – говорилось в сообщении пресс-службы КС.

В указанных пунктах перечислены сферы деятельности, которые приостанавливаются на время карантина. В частности, речь шла о работе транспорта, заведений общественного питания и проведении массовых мероприятий, а также об обязательной самоизоляции граждан старше 60 лет.

Теги: Украина, Конституция, Конституционный Суд, эпидемия, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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