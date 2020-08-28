ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Киеве зафиксирован антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

По состоянию на сегодняшний день в Киеве зафиксировано уже 12 719 случаев COVID-19, из них 187 человек умерли, 4070 выздоровели.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве растет число нуждающихся в госпитализации
В Киеве растет число нуждающихся в госпитализации
Фото: depositphotos.com

За сутки число инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось на 251 человека, заявил сегодня в ходе брифинга столичный мэр Виталий Кличко. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За указанный период умерли девять человек, что является новым антирекордом.

Среди вновь выявленных заболевших – 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, пять девочек от трех до 16 лет, 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. В их числе 10 медиков.

За сутки были госпитализировали 47 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах (по 39), в Днепровском (37) и в Святошинском районе (30).

По состоянию на сегодняшний день в Киеве зафиксировано уже 12 719 случаев COVID-19, из них 187 человек умерли, 4070 выздоровели.

По словам Кличко, увеличивается число людей, которые нуждаются в госпитализации.

В больницах столицы сегодня находятся 486 больных коронавирусной болезнью (в том числе 22 ребенка), 101 из них – в тяжелом состоянии, 195 получают кислородную терапию. 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медицинскую помощь больным COVID-19 в столице оказывают 75 врачей-инфекционистов и 510 врачей других специальностей. Задействованы более 950 человек среднего медицинского персонала.

По состоянию на сегодняшний день в Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Виталий Кличко, антирекорд, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
54-летняя Берри снялась топлес
54-летняя Берри снялась топлес
Могилевская: Мне очень грустно
Могилевская: Мне очень грустно
  Ice Cream. Клип Гомес и BlackPink набрал на YouTube 28 млн просмотров за пять часов. Видео
  "Разорвал". "НеАнгелы" презентовали новую песню о любви без продолжения. Аудио
  "Разорвал". "НеАнгелы" презентовали новую песню о любви без продолжения. Аудио
Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море
Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
  "Качает реально". Кароль презентовала совместный трек со Snoop Dogg. Видео
  "Качает реально". Кароль презентовала совместный трек со Snoop Dogg. Видео
"Принцесса". Мишина показала свежие снимки
"Принцесса". Мишина показала свежие снимки
  "Цой". Вышел трейлер фильма с Цыгановым про водителя автобуса, в который врезался знаменитый рок-музыкант. Видео
  "Цой". Вышел трейлер фильма с Цыгановым про водителя автобуса, в который врезался знаменитый рок-музыкант. Видео
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
Лицо Хайек облизала собака. Видео
Лицо Хайек облизала собака. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS