Кличко призвал не допустить урезания бюджетов объединенных общин в пользу районов

Проект закона о госбюджете на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности территориальных общин в пользу районов, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов Фото: kyivcity.gov.ua

В законопроекте о госбюджете на следующий год могут содержаться ограничения бюджетов объединенных территориальных общин (ОТО) в пользу районов, заявил сегодня на заседании правления Ассоциации городов Украины в Киеве глава ассоциации, мэр столицы Виталий Кличко, сообщает официальный портал Киева.

"Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов. Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год, который может содержать ограничения финансовой способности бюджетов территориальных общин в пользу районов, ведь отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами. Таким образом, есть необходимость в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем", – объяснил Кличко.

Ассоциация городов Украины зарегистрировала в Раде законопроект № 3614 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы", сообщил он.

По словам Кличко, этот законопроект устанавливает равные условия формирования доходной базы бюджетов местного самоуправления для "новых" сельских, поселковых, городских территориальных общин в объемах, которые были у городов областного значения и ОТО, а доходы и расходы районных бюджетов существенно ограничиваются. Таким образом, законопроект закладывает основу двухуровневого местного самоуправления: общество – область.

"Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы при подготовке проекта Государственного бюджета на 2021 год не допустить формирования районных бюджетов за счет бюджетов территориальных общин и добиться одобрения необходимого для решения этих вопросов законопроекта №3614", – добавил он.

Законопроект уже прошел первое чтение.

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.