Бюджет Украины недополучил 38 млрд грн – Счетная палата

В первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета Украины недовыполнили на 38 млрд грн, а план расходов составлял 51 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Счетной палаты Украины Валерия Пацкана.

Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике.

"Снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов Счетной палаты), выпуска промышленной продукции – на 8,3%. А также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций", – сообщили в Счетной палате.

План доходов госбюджета, по подсчетам председателя Счетной палаты, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в первом полугодии импорта на 19,7% бюджет недополучил 14 млрд грн доходов.

По информации главы Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн.

"Почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года", – рассказали в ведомстве.

По словам Пацкана, на невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

"Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар. Но фактически в январе – июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов", – уточнил Пацкан.

По данным правительства Украины, в июле доходы государственного бюджета Украины превысили ожидаемые показатели на 11,5%.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, которые Рада внесла на внеочередном заседании 13 апреля. Принятый закон предполагает сокращение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).

В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.