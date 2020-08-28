Кабмин предложил помощь безработным в период других карантинов

Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде законопроект, предусматривающий помощь компаниям и физическим лицам – предпринимателям по частичной безработице во время карантинов при "опасных инфекционных заболеваниях".

Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде расширить программу помощи безработным на период карантинов помимо коронавируса. Об этом говорится в зарегистрированном 26 августа законопроекте №3010а.

Документ предлагает изменить статью 471 закона "О занятости населения" и предоставить финансовую помощь по частичной безработице не только при карантине из-за коронавируса, но и при других "особо опасных инфекционных заболеваниях".

Закон дает право Кабмину определять порядок оказания помощи по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления и порядок возврата средств, направленных на финансирование этой помощи.

При этом уточняется, что помощь могут получить только застрахованные работодатели или физические лица – предприниматели (ФЛП). Работодатели или ФЛП могут обратиться за предоставлением помощи в течение 90 дней, сказано в документе Кабмина.

Эксперты считают, что в Украине из-за карантина в связи с COVID-19 к концу осени безработица может достигнуть 20%.

Национальный банк в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал НБУ в апреле.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных. Правительство оценивало реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

1 июля министр финансов Сергей Марченко сообщал, что помощь по безработице получают 430 тыс. украинцев, это вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, принято решение предоставить помощь по частичной безработице работодателям. По состоянию на 14 июля по программе помощи по частичной безработице в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов. 171 тыс. заявок поступила от физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил 7 июля, что официальное число безработных составляет в последние недели около 517 тыс. человек и не растет, но падают показатели уплаты единого социального взноса, это значит, что трудоустроенные работники переходят в теневую занятость.