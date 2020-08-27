Полиция открыла дело из-за решения Черновицкого горсовета не ужесточать карантин

Черновицкие полицейские заявили, что решение Черновицкого городского совета, которым депутаты ослабили карантин, противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам.

В Черновцах разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов Фото: depositphotos.com

Полиция Черновицкой области открыла уголовное производство из-за решения депутатов горсовета не ужесточать карантин, несмотря на то, что город попал в "красную" эпидемиологическую зону. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции напомнили, что согласно ст. 144 Конституции Украины, органы местного самоуправления принимают решения, обязательные для исполнения на соответствующей территории. Однако эти решения останавливаются, если они не соответствуют Конституции или законам Украины.

Правоохрантели отмечают, что решение Черновицкого городского совета, которым депутаты ослабили карантин, противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам.

"В связи с рисками для здоровья и жизни граждан следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

С 24 августа в Украине заработало новое разделение на карантинные зоны, согласно которому Черновцы попали в "красную" зону. В горсовете отказались усиливать карантин и разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

26 августа в Черновцах, несмотря на отказ местных властей усиливать карантин, временно остановили работу общественного транспорта.

27 августа в городе запустили работу общественного транспорта в "спецрежиме".