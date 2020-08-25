"Мы не рабы". В Черновцах протестовали против ужесточения карантина

Несмотря на ограничения из-за попадания в "красную" зону эпидемии COVID-19, часть предпринимателей в Черновцах вышла на работу. Часть пошла на митинг с требованием не усиливать карантин.

25 августа в Черновцах возле здания городского совета прошла акция протеста против ужесточения карантина в связи с попаданием города в "красную" зону эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Чернівецький промінь".

Среди протестующих были предприниматели, в частности перевозчики, которые держали плакаты с надписями: "Дайте выжить отрасли", "Кто будет платить коммунальные услуги", "Мы хотим заниматься спортом", "Мы не рабы", "Дайте возможность детям учиться", "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?".

Фото: promin.cv.ua

В акции принимали участие более сотни человек.

Информагентство АСС отмечает, что проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в знак поддержки протестующих.

24 августа в мэрии Черновцов рассказали, что в городе из-за попадания в "красную" зону закрыли детские сады и приостановили работу общественного транспорта. Вопрос карантинных ограничений горсовет намерен рассмотреть 25 августа.

Несмотря на карантинные ограничения, часть предпринимателей Калиновского рынка Черновцов продолжает работать, сообщает "Молодий буковинець".

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).

В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.