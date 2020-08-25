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Радуцкий о ситуации с COVID-19 в Украине: Скорее всего, это вторая волна

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий выразил надежду, что Украина справится со второй волной коронавирусной инфекции.

Радуцкий: Наша система здравоохранения выдержала краш-тест весной
Радуцкий: Наша система здравоохранения выдержала краш-тест весной
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий высказал мнение, что в Украине началась вторая волна эпидемии COVID-19. Об этом он сегодня сообщил журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады, пишет "Интерфакс-Украина".

"Скорее всего, это вторая волна. Официально Всемирная организация здравоохранения еще не считает это второй волной, но такие страны, как Франция, Испания, Бельгия, уже считают, что началась вторая волна", – отметил Радуцкий.

Отвечая на вопрос журналистов о необходимых карантинных ограничениях, нардеп сказал, что уместно было бы ввести посменное обучение в школах с целью уменьшения количества детей в классах.

"Как показала практика, система здравоохранения выдержала краш-тест весной, а более развитые страны, с нормальными системами здравоохранения, справились хуже, чем Украина. Поэтому надеюсь, что со второй волной мы справимся", – добавил Радуцкий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, Михаил Радуцкий, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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