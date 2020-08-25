В Черновцах от COVID-19 умер гражданин Италии

Всего за минувшие сутки на Буковине от коронавируса умерло пять человек, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

За минувшие сутки в Черновицкой области госпитализированы 50 человек Фото: depositphotos.com

В Черновцах 24 августа от COVID-19 умер гражданин Италии. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

У мужчины 1944 года рождения также были кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет. Последнюю неделю пациент, проходивший лечение в местной областной больнице, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помимо иностранца, накануне в регионе от коронавируса умерло четыре гражданина Украины – двое мужчин в возрасте 50 лет, женщина 1949 года рождения и 80-летний мужчина. У всех умерших, помимо COVID-19, были сопутствующие болезни.

По данным ОГА, с 25 февраля в стационарах Черновицкой области от COVID-19 вылечилось 4665 пациентов.

По состоянию на 25 августа в больницах на Буковине находится 597 человек. Из них 375 пациентов – с подтвержденным коронавирусом, остальные – с подозрением. 39 человек находятся в тяжелом состоянии, в реанимации – 33 пациента, один – на аппарате искусственной вентиляции легких.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине – 266.

За минувшие сутки в области госпитализированы 50 человек.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Сегодня городской совет Черновцов отказался усиливать карантин, несмотря на то, что город попал в "красную" зону из-за масштабов распространения коронавируса.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).

В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.