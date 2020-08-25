ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Черновцах от COVID-19 умер гражданин Италии

Всего за минувшие сутки на Буковине от коронавируса умерло пять человек, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За минувшие сутки в Черновицкой области госпитализированы 50 человек
За минувшие сутки в Черновицкой области госпитализированы 50 человек
Фото: depositphotos.com

В Черновцах 24 августа от COVID-19 умер гражданин Италии. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

У мужчины 1944 года рождения также были кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет. Последнюю неделю пациент, проходивший лечение в местной областной больнице, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помимо иностранца, накануне в регионе от коронавируса умерло четыре гражданина Украины – двое мужчин в возрасте 50 лет, женщина 1949 года рождения и 80-летний мужчина. У всех умерших, помимо COVID-19, были сопутствующие болезни.

По данным ОГА, с 25 февраля в стационарах Черновицкой области от COVID-19 вылечилось 4665 пациентов.

По состоянию на 25 августа в больницах на Буковине находится 597 человек. Из них 375 пациентов – с подтвержденным коронавирусом, остальные – с подозрением. 39 человек находятся в тяжелом состоянии, в реанимации – 33 пациента, один – на аппарате искусственной вентиляции легких.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине – 266.

За минувшие сутки в области госпитализированы 50 человек.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Сегодня городской совет Черновцов отказался усиливать карантин, несмотря на то, что город попал в "красную" зону из-за масштабов распространения коронавируса.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).

В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.

Теги: Украина, Италия, эпидемия, Черновицкая область, карантин, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Буковина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
У актрисы Студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы Студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
Худеющая Уилсон занялась серфингом в Малибу. Фото
Худеющая Уилсон занялась серфингом в Малибу. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились COVID-19
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились COVID-19
  "Коли ми станемо собою". Участники группы "Океан Ельзи" записали песню вместе со своими детьми
  "Коли ми станемо собою". Участники группы "Океан Ельзи" записали песню вместе со своими детьми
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS