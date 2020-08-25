Черновцы отказались усиливать карантин

С 24 августа Черновцы попали в "красную" зону из-за масштабов распространения коронавирусной инфекции, однако все предусмотренные ограничения в городе вводить не будут.

Городской совет Черновцов разрешил работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов, несмотря на то, что город попал в "красную" зону из-за масштабов распространения коронавируса. Об этом сообщает издание "Молодий буковинець".

Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты разрешили работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок, а также работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивных клубов и секций) при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Горсовет разрешил работу заведений общественного питания при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека.

Разрешена работа дошкольных учебных заведений и школ при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

Запрещена деятельность развлекательных заведений и зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Горсовет также обратился к министру инфраструктуры Украины с просьбой не допустить отмену остановки поездов дальнего следования на железнодорожном вокзале Черновцов.

24 августа в мэрии Черновцов рассказали, что в городе из-за попадания в "красную" зону закрыли детские сады и приостановили работу общественного транспорта.

25 августа возле здания городского совета прошла акция протеста против ужесточения карантина.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).

В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.