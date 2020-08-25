ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Черновцы отказались усиливать карантин

С 24 августа Черновцы попали в "красную" зону из-за масштабов распространения коронавирусной инфекции, однако все предусмотренные ограничения в городе вводить не будут.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Черновицкой области зафиксировано больше 9 тыс. случаев коронавирусной инфекции
В Черновицкой области зафиксировано больше 9 тыс. случаев коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

Городской совет Черновцов разрешил работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов, несмотря на то, что город попал в "красную" зону из-за масштабов распространения коронавируса. Об этом сообщает издание "Молодий буковинець".

Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты разрешили работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок, а также работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивных клубов и секций) при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Горсовет разрешил работу заведений общественного питания при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека.

Разрешена работа дошкольных учебных заведений и школ при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

Запрещена деятельность развлекательных заведений и зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Горсовет также обратился к министру инфраструктуры Украины с просьбой не допустить отмену остановки поездов дальнего следования на железнодорожном вокзале Черновцов.

24 августа в мэрии Черновцов рассказали, что в городе из-за попадания в "красную" зону закрыли детские сады и приостановили работу общественного транспорта.

25 августа возле здания городского совета прошла акция протеста против ужесточения карантина.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).

В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.

Теги: Черновцы, депутаты, горсовет, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
У актрисы Студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы Студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
Худеющая Уилсон занялась серфингом в Малибу. Фото
Худеющая Уилсон занялась серфингом в Малибу. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились COVID-19
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились COVID-19
  "Коли ми станемо собою". Участники группы "Океан Ельзи" записали песню вместе со своими детьми
  "Коли ми станемо собою". Участники группы "Океан Ельзи" записали песню вместе со своими детьми
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS