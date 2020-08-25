Заместитель Садового подхватил коронавирусную инфекцию

Городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что его заместитель, а также руководитель одной из фракций в горсовете инфицировались COVID-19.

Медработники работают в отделении Львовской городской клинической больницы после того, как оно было переоборудовано в изолятор для людей с коронавирусом Фото: ЕРА (архив)

Один из заместителей городского головы Львова Андрея Садового, а также руководитель одной из фракций заболели коронавирусом. При этом ситуация с заболеваемостью в городе остается стабильной. Об этом сообщил сайт Львовского горсовета со ссылкой на интервью Садового радио "Львівська хвиля".

Также есть еще несколько работников с подозрением на коронавирус, однако в целом, по словам львовского городского головы, ситуация по заболеваемости в городе стабильная.

"Ничего экстраординарного у нас по городу или по области нет. Фактически этот шведский вариант, по которому мы живем последние месяцы, показывает свою правдивость, потому что город должен жить, ограничения должны быть", – отметил Садовой.

Также он сказал, что все события во Львове по случаю Дня флага и Дня Независимости происходили с соблюдением карантинных мероприятий.