Заместитель Садового подхватил коронавирусную инфекцию

Один из заместителей городского головы Львова Андрея Садового, а также руководитель одной из фракций заболели коронавирусом. При этом ситуация с заболеваемостью в городе остается стабильной. Об этом сообщил сайт Львовского горсовета со ссылкой на интервью Садового радио "Львівська хвиля".
Также есть еще несколько работников с подозрением на коронавирус, однако в целом, по словам львовского городского головы, ситуация по заболеваемости в городе стабильная.
"Ничего экстраординарного у нас по городу или по области нет. Фактически этот шведский вариант, по которому мы живем последние месяцы, показывает свою правдивость, потому что город должен жить, ограничения должны быть", – отметил Садовой.
Также он сказал, что все события во Львове по случаю Дня флага и Дня Независимости происходили с соблюдением карантинных мероприятий.
По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346). В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.