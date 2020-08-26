В Черновцах остановили общественный транспорт, несмотря на отказ властей усиливать карантин

В Черновцах полицейские начали штрафовать перевозчиков, которые 26 августа вышли на маршруты. Город находится в "красной" зоне, но горсовет накануне отказался ужесточать карантин.

В Черновцах приостанавливает работу общественный транспорт города по требованию правоохранителей. Об этом агентству АСС сообщил заместитель черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.

"К сожалению, несмотря на принятое решение городского совета, полиция прикладывает максимум усилий, остановила, парализовала движение общественного транспорта в Черновцах. Мы вынуждены приостановить работу общественного транспорта. Они выполняют не решения органов местного самоуправления, а решения органов исполнительной власти. Как только будет принято какое-то другое решение, мы сообщим", – сказал заместитель городского головы.

Частный перевозчик Виталий Дзюбак сообщил журналистам, что 26 августа автобусы выехали на городские маршруты, руководствуясь решением сессии Черновицкого горсовета от 25 августа. Автобусы курсировали с утра, но около 12 часов водители приостановили движение и начали возвращаться в гаражи.

"Полиция начала штрафовать перевозчиков и составлять админпротоколы", – пояснил Дзюбак.

С 24 августа в Украине заработало новое разделение на карантинные зоны, согласно которому Черновцы попали в "красную" зону. В горсовете отказались усиливать карантин и разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели.