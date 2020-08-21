Зеленский заявил, что украинцы совершенно перестали соблюдать карантин

Жители Украины массово игнорируют карантинные меры. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область.

Украинцы перестали серьезно относиться к соблюдению карантинных мер. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита в Николаевскую область, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры – никто ничего не боится", – сказал он.

По его словам, никто не боится, пока кто-то рядом не заболеет этой болезнью.

"В начале второй недели у людей чувство, что они умирают – очень плохо", – сказал Зеленский.