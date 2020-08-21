Зеленский заявил, что украинцы совершенно перестали соблюдать карантин

Украинцы перестали серьезно относиться к соблюдению карантинных мер. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита в Николаевскую область, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры – никто ничего не боится", – сказал он.
По его словам, никто не боится, пока кто-то рядом не заболеет этой болезнью.
"В начале второй недели у людей чувство, что они умирают – очень плохо", – сказал Зеленский.
По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).
За последние сутки в стране госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом – 487.
21 августа стало известно, что сын Зеленского Кирилл переболел COVID-19 вместе с матерью – Еленой Зеленской.