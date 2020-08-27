В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне, в "спецрежиме" запустили работу общественного транспорта

В горсовете Черновцов считают, что в первую очередь возможность пользоваться общественным транспортом должны иметь жители, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне по распространению COVID-19, в "спецрежиме" запустили работу общественного транспорта. Об этом "Укринформу" 27 августа сообщил заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.

"Общественный транспорт сейчас передвигается в режиме спецперевозок. Троллейбусы и маршрутки – все ездят. В первую очередь возможность пользоваться транспортом должны иметь те жители, которые обеспечивают жизнедеятельность города, – врачи, работники коммунальных предприятий и так далее. Но если будет возможность взять другие категории людей – пожалуйста, но только на сидячие места", – сказал Сирман.

По его словам, принятию этого решения предшествовали длительные переговоры органов местного самоуправления с полицией, которая будет контролировать соблюдение перевозчиками санитарно-эпидемических норм.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

С 24 августа в Украине заработало новое разделение на карантинные зоны, согласно которому Черновцы попали в "красную" зону. В горсовете отказались усиливать карантин и разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

26 августа в Черновцах, несмотря на отказ местных властей усиливать карантин, временно остановили работу общественного транспорта.

По состоянию на 27 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 112 059, из них 2403 умерли, 54 217 человек выздоровели.

В Черновицкой области зафиксировано 9700 случаев COVID-19.