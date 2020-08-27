ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне, в "спецрежиме" запустили работу общественного транспорта

В горсовете Черновцов считают, что в первую очередь возможность пользоваться общественным транспортом должны иметь жители, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Черновицкой области зафиксировано 9700 случаев COVID-19
В Черновицкой области зафиксировано 9700 случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне по распространению COVID-19, в "спецрежиме" запустили работу общественного транспорта. Об этом "Укринформу" 27 августа сообщил заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.

"Общественный транспорт сейчас передвигается в режиме спецперевозок. Троллейбусы и маршрутки – все ездят. В первую очередь возможность пользоваться транспортом должны иметь те жители, которые обеспечивают жизнедеятельность города, – врачи, работники коммунальных предприятий и так далее. Но если будет возможность взять другие категории людей – пожалуйста, но только на сидячие места", – сказал Сирман.

По его словам, принятию этого решения предшествовали длительные переговоры органов местного самоуправления с полицией, которая будет контролировать соблюдение перевозчиками санитарно-эпидемических норм.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

С 24 августа в Украине заработало новое разделение на карантинные зоны, согласно которому Черновцы попали в "красную" зону. В горсовете отказались усиливать карантин и разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

26 августа в Черновцах, несмотря на отказ местных властей усиливать карантин, временно остановили работу общественного транспорта. 

По состоянию на 27 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 112 059, из них 2403 умерли, 54 217 человек выздоровели.

В Черновицкой области зафиксировано 9700 случаев COVID-19.

Теги: Черновцы, эпидемия, горсовет, карантин, общественный транспорт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
Суд отказал Полански в восстановлении членства в Американской киноакадемии
Суд отказал Полански в восстановлении членства в Американской киноакадемии
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS