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КС Украины отменил ограничение на выплату зарплат госслужащим – Гетманцев

Ограничение размера зарплат государственных служащих, которое было введено 1 апреля в связи с пандемией коронавируса, перестанет действовать. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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Чиновники, судьи, банкиры и другие должностные лица могут получать зарплату выше 47 230 грн
Чиновники, судьи, банкиры и другие должностные лица могут получать зарплату выше 47 230 грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Конституционный Суд Украины отменил решение об ограничении зарплат госслужащих на уровне 47 тыс. грн. Об этом 28 августа в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"У высших государственных чиновников, судей, банкиров и других должностных лиц с зарплатой более 47 230 грн сегодня праздник. КСУ своим решением отменил ограничения на выплату зарплат должностным лицам в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, сотрудникам НБУ 10 минимальными зарплатами", – отмечено в посте.

По его информации, суд также признал неконституционным пункт, которым приостановили на время карантина возможность списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/4260097797398863

С 1 апреля 2020-го зарплата госслужащих в Украине составляет не более 47 тыс. грн. Ограничение было введено в связи с эпидемией коронавируса и касалось судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка, Центральной избирательной комиссии и членов наблюдательных советов.

В Международном валютном фонде раскритиковали решение об ограничении зарплат. Ограничивая зарплаты чиновникам топ-уровня, Украина может лишиться "хорошо мотивированных, компетентных и честных людей", отметил 10 июля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Теги: Украина, Конституция, зарплата, МВФ, Конституционный Суд, карантин, чиновники, госслужащие, ограничения, Слуга народа, Даниил Гетманцев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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