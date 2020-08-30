В Берлине протестующие против карантинных ограничений с флагами России штурмовали здание парламента. Видео
29 августа в Берлине проходила многотысячная акция протеста "Собрание за свободу", участники которой выступали против карантинных ограничений и ношения масок. Часть демонстрантов прорвалась к зданию парламента Германии, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Новости мировых беспорядков". На видео видно, что у протестующих в руках, помимо государственных флагов Германии, также флаги Германской империи, США и российский триколор.
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