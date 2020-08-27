В Германии договорились о едином минимальном штрафе за отсутствие маски

Во всех федеральных землях Германии, кроме одной, минимальный штраф за отказ от ношения маски в общественном месте будет составлять €50.

За отказ носить защитную маску в общественных местах в Германии будет предусмотрен штраф в размере минимум €50. Такое решение 27 августа согласовали участники телеконференции по борьбе с коронавирусом, в которой приняли участие руководители 16 федеральный земель и канцлер Ангела Меркель, пишет "Немецкая волна".

Эта норма не будет действовать на территории федеральной земли Саксония-Анхальт, премьер которой Райнер Хазелофф решительно высказался против.

Меркель и региональные лидеры договорились об ужесточении правил, касающихся выезда в регионы с высоким уровнем риска заражения коронавирусом. В случае нарушения рекомендаций властей о посещении таких стран и регионов граждане не смогут претендовать на компенсацию убытков вследствие пребывания на карантине.

Крупные мероприятия, на которых невозможно проследить контакты в случае заражения коронавирусом, запрещены в ФРГ до конца 2020 года. Болельщики не будут допускаться на стадионы как минимум до конца октября.

По ряду ключевых вопросов консенсус на телеконференции не был достигнут. Неприятие встретило предложение центральных властей об установлении максимально допустимого числа участников вечеринок и праздников. Канцлер добивалась, чтобы число участников таких мероприятий на территории частной собственности не превышало 25 человек, а за ее пределами – 50 человек. В итоге жителям страны рекомендовали в каждом отдельном случае решать вопрос о целесообразности проведения торжеств.

Участникам всегерманской конференции также не удалось договориться о единой позиции по вопросу ношения защитных масок в школах.

В середине августа в Германии начали фиксировать рост заболеваемости COVID-19. По данным Института Роберта Коха, 26 августа в стране зарегистрировано 1507 новых случаев, общее число заболевших составило 237 936.