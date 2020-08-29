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В Берлине 30 тыс. человек вышли на марш против карантинных ограничений. Фоторепортаж

Сегодня 14.52
29 августа в центре Берлина проходит акция протеста "Собрание за свободу". Марш инициирован альянсом правых сил, его участники высказались против карантинных ограничений и ношения масок. По оценкам Bild, в марше принимают участие 30 тыс. человек. Берлинский административный суд и высший административный суд разрешили проведение демонстрации при соблюдении определенных требований, однако участники марша не соблюдают дистанцию и отказались от защитных масок. Фото марша опубликовало агентство EPA.
Теги: Германия, Берлин, марш, карантин, акция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
 

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