В Берлине 30 тыс. человек вышли на марш против карантинных ограничений. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
29 августа в центре Берлина проходит акция протеста "Собрание за свободу".
Марш инициирован альянсом правых сил, его участники высказались против карантинных ограничений и ношения масок. По оценкам Bild
, в марше принимают участие 30 тыс. человек. Берлинский административный суд и высший административный суд разрешили проведение демонстрации при соблюдении определенных требований, однако участники марша не соблюдают дистанцию и отказались от защитных масок. Фото марша опубликовало агентство EPA
.