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В Молдове коронавирус обнаружили у министра здравоохранения, труда и соцзащиты

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Виорика Думбрэвяну заявила, что больна COVID-19 и ей сложно и морально, и физически.

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Думбрэвяну показала документ о тестировании
Думбрэвяну показала документ о тестировании
Фото: Viorica Dumbrăveanu / Facebook

У министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорики Думбрэвяну обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом она сообщила 29 августа в Facebook.

"Медицинская система вместе с другими государственными органами, с ответственными гражданами пытается справиться с инфекцией COVID-19. Мы все вместе работали и работаем до изнеможения. Все это время мы боролись за жизнь каждого гражданина и преодолели немыслимые трудности. К сожалению, мы потеряли коллег и друзей, которым не удалось справиться с болезнью. На данный момент я тоже борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19", – написала министр.

По ее словам, "это сложно как морально, так и физически".

"Но я слежу за лечением, прописанным врачами, и надеюсь, что хорошо перенесу COVID-19", – отметила Думбрэвяну.

Согласно документу, который она опубликовала, коронавирус у нее подтвердили 25 августа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 августа, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 24,8 млн человек, из них скончалось почти 839 тыс., выздоровело 16,24 млн пациентов.

В Молдове зафиксировано 36,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 990 человек.

Теги: Молдова, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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