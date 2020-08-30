В Украине число регионов, не готовых к ослаблению карантина, увеличилось до 18

В число регионов, где недостаточные условия для ослабления карантина, Министерство здравоохранения Украины включило Кировоградскую и Луганскую области.

По состоянию на 29 августа условиям для послабления карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекцией, не соответствуют 18 регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 30 августа.

По сравнению с показателями за предыдущие дни число регионов увеличилось на два – в них вошли Кировоградская и Луганская области. Минздрав отметил их показатели красным цветом, хотя превышений у них нет.

Все 18 регионов имеют отклонения по единственному критерию – заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

В пятерку худших по этому показателю попали Черновицкая (281), Тернопольская (205,9), Ивано-Франковская (174,9), Ровенская (135,5) и Харьковская (106,6) области.

Кроме того, к ослаблению карантина, по данным Минздрава, не готовы город Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая и Черниговская области.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 октября. Из-за резкого роста количества зараженных ограничительные мероприятия будут усиливаться.