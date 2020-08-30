Исключительно дистанционное обучение в школах будет лишь в "красных" зонах – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал педагогов по возможности проводить уроки на открытом воздухе.

Переход на исключительно дистанционную форму обучения будет осуществляться только в случае попадания населенного пункта, где находится учебное заведение, в "красную" эпидемиологическую зону. Об этом на брифинге 30 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Степанов отметил, что если школа хочет, не находясь в "красной" зоне, перейти на "смешанную" форму обучения, то это уже вопрос, решаемый на уровне самой школы.

"Но переход на исключительно дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения непосредственно в школе, – это исключительно когда есть "красный" уровень эпидемиологической опасности в районе или в городе", – сказал Степанов.

Он также призвал педагогов по возможности проводить уроки на открытом воздухе.

"Когда мы говорим о занятиях на открытом воздухе, мы говорим, что по возможности максимально проводить занятия на открытом воздухе. Мы же понимаем, что есть занятия, которые просто невозможно, согласно планам обучения, проводить на открытом воздухе. Это касается всех без исключения классов – и начальной школы, и старшей школы. Поэтому в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, старайтесь проводить занятия на открытом воздухе", – добавил Степанов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1 сентября в Украине начнется "нормальный" учебный год.

В конце августа в Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионах с "оранжевым" уровнем педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с "желтым" и "зеленым" – "просто придерживаться определенной дистанции".

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 октября. Из-за резкого роста количества зараженных ограничительные мероприятия будут усиливаться.