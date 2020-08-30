За сутки в Украине подтверждено почти 2,1 тыс. новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 119 074, жертвами COVID-19 стал 2481 украинец.

За время эпидемии выздоровело 56 тыс. человек Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2096 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии – 2481.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 119 074.

От коронавирусной инфекции скончался 2527 человек (35 из них – за последние сутки). Выздоровело за время эпидемии 56 734 пациентов (+596 за последние сутки). Продолжают болеть 59 813.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3948;

Волынская область – 5417;

Днепропетровская область – 2306;

Донецкая область – 1416;

Житомирская область – 3213;

Закарпатская область – 7456;

Запорожская область – 1558;

Ивано-Франковская область – 9014;

Киев – 13 093;

Киевская область – 5580;

Кировоградская область – 810;

Луганская область – 312;

Львовская область – 14 356;

Николаевская область – 1169;

Одесская область – 7094;

Полтавская область – 770;

Ровенская область – 9098;

Сумская область – 1456;

Тернопольская область – 5865;

Харьковская область – 8889;

Херсонская область – 392;

Хмельницкая область – 2402;

Черкасская область – 1538;

Черновицкая область – 10 145;

Черниговская область – 1777.

Наибольший суточный прирост зафиксирован Харьковской (198), Львовской (188) и Ивано-Франковской (171) области. Наименьший – в Херсонской (шесть) области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 30 августа коронавирусом в мире заразилось 24,99 млн человек, жертвами COVID-19 стали 842,5 тыс. человек, выздоровели 16,4 млн.