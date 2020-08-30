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ОБЩЕСТВО

За сутки в Украине подтверждено почти 2,1 тыс. новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 119 074, жертвами COVID-19 стал 2481 украинец.

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За время эпидемии выздоровело 56 тыс. человек
За время эпидемии выздоровело 56 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2096 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии – 2481.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 119 074.

От коронавирусной инфекции скончался 2527 человек (35 из них – за последние сутки). Выздоровело за время эпидемии 56 734 пациентов (+596 за последние сутки). Продолжают болеть 59 813.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 3948;
  • Волынская область – 5417;
  • Днепропетровская область – 2306;
  • Донецкая область – 1416;
  • Житомирская область – 3213;
  • Закарпатская область – 7456;
  • Запорожская область – 1558;
  • Ивано-Франковская область – 9014;
  • Киев – 13 093;
  • Киевская область – 5580;
  • Кировоградская область – 810;
  • Луганская область – 312;
  • Львовская область – 14 356;
  • Николаевская область – 1169;
  • Одесская область – 7094;
  • Полтавская область – 770;
  • Ровенская область – 9098;
  • Сумская область – 1456;
  • Тернопольская область – 5865;
  • Харьковская область – 8889;
  • Херсонская область – 392;
  • Хмельницкая область – 2402;
  • Черкасская область – 1538;
  • Черновицкая область – 10 145;
  • Черниговская область – 1777.

Наибольший суточный прирост зафиксирован Харьковской (198), Львовской (188) и Ивано-Франковской (171) области. Наименьший – в Херсонской (шесть) области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 30 августа коронавирусом в мире заразилось 24,99 млн человек, жертвами COVID-19 стали 842,5 тыс. человек, выздоровели 16,4 млн. 

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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