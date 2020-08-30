За сутки в Украине подтверждено почти 2,1 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2096 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии – 2481.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 119 074.
От коронавирусной инфекции скончался 2527 человек (35 из них – за последние сутки). Выздоровело за время эпидемии 56 734 пациентов (+596 за последние сутки). Продолжают болеть 59 813.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Наибольший суточный прирост зафиксирован Харьковской (198), Львовской (188) и Ивано-Франковской (171) области. Наименьший – в Херсонской (шесть) области.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 30 августа коронавирусом в мире заразилось 24,99 млн человек, жертвами COVID-19 стали 842,5 тыс. человек, выздоровели 16,4 млн.