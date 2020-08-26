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Правительство усилило карантинные меры в "зеленых" зонах Украины

26 августа Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 1 ноября и усилил ограничительные меры в так называемых "зеленых" зонах.

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В Украине до 1 ноября продлили адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса
В Украине до 1 ноября продлили адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса
Фото: ЕРА

После продления адаптивного карантина в Украине до 31 октября включительно Кабинет Министров принял решение об усилении ограничений в так называемых "зеленых" зонах страны. Об этом стало известно во время заседания правительства Украины 26 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Постановлением о продлении карантина запрещено проведение дискотек, работа развлекательных заведений, том числе ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга, проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и в которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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