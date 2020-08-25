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К ослаблению карантина не готовы 16 регионов Украины, худшая ситуация – в Черновицкой области

В Черновицкой области за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составила, по данным Минздрава Украины, 278,3 на 100 тыс. населения. Это больше других 15 регионов, где эпидемиологическая обстановка не позволяет ослабить карантин.

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В Украине зафиксировано более 109 тыс. случаев COVID-19
В Украине зафиксировано более 109 тыс. случаев COVID-19
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

По состоянию на 24 августа условиям для послабления карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекцией, не соответствуют 16 регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 25 августа.

Город Киев и 15 областей имеют отклонения по единственному критерию – заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Худшая ситуация по этому показателю у Черновицкой области – 278,3. В этом регионе также последние четыре дня растет загруженность коек в медучреждениях первой волны больными коронавирусной инфекцией и пациентами с подозрением на COVID-19 (69,6% на 24 августа).

В пятерку худших по заболеваемости попали также Ивано-Франковская (164,3), Тернопольская (149,4), Ровенская (141,2) и Харьковская (104,8) области.

Не готовы к ослаблению карантина еще и город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая и Черниговская области.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Черновцы попали в "красную" зону распространения коронавируса. 24 августа в мэрии рассказали, что в городе закрыли детские сады и приостановили работу общественного транспорта. Вопрос карантинных ограничений горсовет намерен рассмотреть 25 августа. Несмотря на карантинные ограничения, часть предпринимателей Калиновского рынка Черновцов продолжает работать, сообщает "Молодий буковинець". Сегодня в Черновцах митинговали против усиления карантина.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346). В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.

Теги: эпидемия, Черновицкая область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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