В Украине условиям ослабления карантина не соответствуют 15 областей и Киев – Минздрав

По данным Минздрава Украины, в Черновицкой области 250,8 больных COVID-19 на 100 тыс. населения. Это худший показатель сред всех регионов страны.

По состоянию на 22 августа 16 регионов Украины не соответствуют условиям для послабления карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 августа данные Министерства здравоохранения страны.

По двум из четырех параметров – количеству больничных коек в медучреждениях первой волны и охвату тестированием за последние две недели – отрицательных данных нет.

В то же время по заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения показатели превышены в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Худшая ситуация среди всех регионов – в Черновицкой области, где 250,8 больных COVID-19 на 100 тыс. населения при предельно допустимых 40.

По загруженности больничных коек за последние пять дней отрицательные данные имеют семь областей и Киев.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

На утро 23 августа общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. Всего с начала эпидемии от COVID-19 умер в стране 2271 человек, вылечилось 52 235.