Минздрав включил в список "красной" зоны две популярных среди украинских туристов страны

В "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 вошло 65 государств, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Министерство здравоохранения Украины 22 августа обновило список стран "красной" зоны по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В "красную" зону вошло 65 государств.

Как отметило Госагентство Украины по вопросам туризма в Facebook, в "красную" зону включены, в частности, популярные среди украинских туристов Албания и Черногория.

Болгария, Египет, Турция и Хорватия – в "зеленой" зоне.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Решение о разделении стран на "красную" и "зеленую" зоны Минздрав Украины принял 15 июня.

Граждане, прибывающие из этих стран в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение "Дій вдома". Впоследствии Минздрав разрешил сократить срок изоляции при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

15 июля Украина снизила требования к государствам, которые относятся к "зеленой" зоне по распространению коронавирусной инфекции.