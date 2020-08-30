В Украине не рассматривают вариант полной остановки экономики в случае второй волны COVID-19 – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ужесточение карантина возможно лишь в вопросах обязательного ношения масок, соблюдения социальной дистанции и использовании дезинфекции.

В случае второй волны COVID-19 в Украине власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы точно не хотим идти по локдаун-сценарию, который был в самом начале. Это было правильное решение, но оно очень сильно отразилось на бизнесе. Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", – сказал нардеп.

По словам Арахамии, нужно, чтобы бизнес работал в обычном режиме.

"Мы будем пытаться максимально иметь все открытое – чтобы бизнес работал так, как он работает. Ужесточение будет возможно в правилах – маски, дистанция, дезинфекторы, – но при этом все должно работать, чтобы генерировался ВВП", – подчеркнул он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября. С 31 августа в стране начнет действовать новое разделение на карантинные зоны.