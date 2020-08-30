В Киеве от COVID-19 за сутки умерло девять человек

На сегодняшний день в Киеве зарегистрировано уже 13 093 подтвержденных случая заболевания, 202 пациента скончались, 4319 человек выздоровели.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 109 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет, две девочки шести и семи лет и двухлетний мальчик. В этом числе – шестеро медиков.

За сутки в столице от COVID-19 умерло девять человек. Госпитализированы – 27, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Деснянском (22), Днепровском (20) и Святошинском (17) районах.

На сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания, 202 пациента скончались, 4319 человек выздоровели.

По состоянию на утро 30 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 119 074. От коронавирусной инфекции скончалось 2527 человек, выздоровело за время эпидемии 56 734 пациента.