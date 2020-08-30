ЦИК объявил дату начала предвыборной кампании в Украине

На заседании Центральной избирательной комиссии объявили о начале избирательного процесса местных выборов с 5 сентября.

Местные выборы в Украине в этом году назначили на 25 октября Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 30 августа объявила 5 сентября началом избирательной кампании на местных выборах в Украине, сообщила пресс-служба ЦИК.

Решение ЦИК принято в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины, отметили в пресс-службе.

В сообщении ЦИК уточняется, что принято во внимание постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановления ЦИК от 8 августа 2020 года №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа 2020 года №176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года".