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ЦИК Украины начал отбор кандидатов в теризбиркомы

Центральная избирательная комиссия Украины обработала данные почти 28 тыс. кандидатов, внесенных в состав теризбиркомов. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.
Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Центральная избирательная комиссия Украины завершила обработку данных 28 тыс. кандидатов, внесенных в состав территориальных избирательных комиссий на местные выборы. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ЦИК.

Центризбирком установил несоответствие отдельных кандидатур требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонил их. Некоторые субъекты представления кандидатур одновременно внесли одних и тех же лиц и не подтвердили их согласие на участие в работе избирательной комиссии.

"По результатам проведенной проверки было установлено, что некоторыми субъектами представления внесены кандидатуры, которые по данным Госреестра умерли или признаны судом недееспособными", – отметили в Центризбиркоме.

Следующие этапы подготовки к местным выборам – проведение жеребьевки относительно включения кандидатур в состав теризбиркомов и их формирование.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

Теги: Украина, ЦИК, местные выборы
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