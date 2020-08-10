ЦИК Украины начал отбор кандидатов в теризбиркомы

Центральная избирательная комиссия Украины завершила обработку данных 28 тыс. кандидатов, внесенных в состав территориальных избирательных комиссий на местные выборы. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ЦИК.
Центризбирком установил несоответствие отдельных кандидатур требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонил их. Некоторые субъекты представления кандидатур одновременно внесли одних и тех же лиц и не подтвердили их согласие на участие в работе избирательной комиссии.
"По результатам проведенной проверки было установлено, что некоторыми субъектами представления внесены кандидатуры, которые по данным Госреестра умерли или признаны судом недееспособными", – отметили в Центризбиркоме.
Следующие этапы подготовки к местным выборам – проведение жеребьевки относительно включения кандидатур в состав теризбиркомов и их формирование.
Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.
Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.