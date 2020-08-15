ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава ЦИК Украины: Приближенные к Офису президента люди добивались отставки членов комиссии

Глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что от людей, приближенных к Офису президента, ему "поступала рекомендация об увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов комиссии". Накануне Офис президента опровергал сообщения в СМИ о том, что на членов ЦИК оказывалось давление.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ЦИК заявили о давлении со стороны людей, связанных с ОП
В ЦИК заявили о давлении со стороны людей, связанных с ОП
Фото: EPA (архив)

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что люди, приближенные к Офису президента, требовали его отставки. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"В СМИ и раньше распространялась информация о том, что глава ОП Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним. Что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично. Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа", – заявил Диденко.

Он допустил, что "ошибается и что-то неправильно понял".

"Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании – тогда все встанет на свои места", – сказал Диденко.

По его словам, "безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа государства и репутации власти. Надеюсь, это понимают все".

По информации "Украинской правды", связанные с ОП лица добивались отставки председателя ЦИК Олега Диденко, секретаря Елены Гатауллиной, заместителя главы Виталия Плукаря, а также членов ЦИК Оксаны Боярчук и Владимира Перепелюка.

Нынешний состав Центризбиркома был назначен Верховной Радой 4 октября 2019 года по предложению президента Владимира Зеленского.

14 августа издание ZN.UA сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от пяти членов Центризбиркома, в том числе от Диденко, написать заявления об отставке, аргументируя требование тем, что они – "люди бывшего главы ОП Андрея Богдана". 

Офис президента эту информацию категорически опроверг.

"Просто проверьте – не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК, о которых сообщил сайт ZN.UA. Никаких команд, попыток вмешаться или другого подобного общения с членами ЦИК не было. Ваши источники вас обманули", – утверждалось в сообщении ОП.

Теги: Украина, ЦИК, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Олег Диденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS