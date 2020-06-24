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ЦИК: На местных выборах без прописки смогут проголосовать почти 6 млн избирателей

Почти 6 млн украинцев, в том числе 1,5 млн временно перемещенных лиц из оккупированных регионов Украины, получат право проголосовать на местных выборах, которые пройдут в конце октября.

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины, об этом на пресс-конференции 24 июня заявил глава ЦИК Олег Диденко. Такое право граждане получат с 1 июля – после вступления в силу Порядка рассмотрения обращения избирателя об изменении избирательного адреса и Порядка определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства. "По нашим оценкам, почти 6 млн граждан Украины получат возможность голосовать уже на очередных местных выборах этого года. Конечно, мы говорим о максимально потенциальной возможности, для того, чтобы воспользоваться ею, нужно будет совершить ряд несложных действий относительно определения или изменения избирательного адреса", – цитирует Диденко "Укринформ".

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