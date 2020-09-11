В КГГА отметили, что в медучреждения Киева направят письма по поводу ограничений плановых госпитализаций.

В Киеве за прошедшие сутки был зафиксирован суточный рекорд – COVID-19 заболело 404 человека Фото: depositphotos.com

В Киеве из-за вхождения города в "оранжевую" зону с 14 сентября запретят плановые госпитализации в медучреждениях. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации.

В КГГА отметили, что письма по поводу данного ограничения департамент направит в медучреждения столицы.

"Сегодня этот вопрос будет озвучен директором департамента на онлайн-совещании с руководителями больниц", – подчеркнули в департаменте здравоохранения.

10 сентября в Украине было утверждено новое карантинное зонирование. К городам с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, в частности, был отнесен Киев. Ограничения начнут действовать 14 сентября и продлятся минимум 14 дней.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.

В столице за прошедшие сутки был зафиксирован суточный рекорд – заболело 404 человека.