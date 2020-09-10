"Доверяйте нашим врачам". Степанов рассказал, как лечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев не заниматься самолечением при COVID-19. По его словам, антибиотики эту болезнь не лечат.

При легкой форме COVID-19 не нужно употреблять антибиотики и другие препараты, а также заниматься самолечением. Об этом 10 сентября заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Люди самостоятельно, без назначений семейных врачей начинают покупать лекарства и лечиться ими. Не надо этого делать. Используйте только те лекарства, которые вам назначил специалист. Есть легкая форма коронавируса, а люди начинают покупать антибиотики. Это вирусная болезнь, и антибиотики на нее никаким образом не влияют", – пояснил министр.

Антибиотики, по словам Степанова, применяют при антибактериальной терапии после назначения лечащего врача.

"Так же и по другим препаратам. Не причиняйте себе вреда. Доверяйте нашим врачам. Они являются специалистами", – резюмировал министр.

Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было подтверждено 2582 новых случая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612. Более 65,8 тыс. человек уже выздоровели, умерли от COVID-19 3023 человека. Продолжают болеть 76 712 пациентов.