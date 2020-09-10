Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2582 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3023 (44 человека скончались за прошедшие 24 часа). 65 877 человек уже выздоровели. Продолжают болеть 76 712 пациентов.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьковской области (339), Киеве (298), Тернопольской (251) и Львовской (183) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 10 сентября коронавирусом в мире заразилось 27,8 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 902,5 тыс., выздоровело 18 703 758 человек.