Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число украинцев, которые умерли от осложнений коронавирусной болезни COVID-19, превысило 3 тыс.

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2582 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3023 (44 человека скончались за прошедшие 24 часа). 65 877 человек уже выздоровели. Продолжают болеть 76 712 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьковской области (339), Киеве (298), Тернопольской (251) и Львовской (183) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4606;

Волынская область – 6092;

Днепропетровская область – 3012;

Донецкая область – 1852;

Житомирская область – 3938;

Закарпатская область – 8359;

Запорожская область – 2081;

Ивано-Франковская область – 10 802;

Киев – 16 119;

Киевская область – 6554;

Кировоградская область – 874;

Луганская область – 503;

Львовская область – 16 452;

Николаевская область – 1766;

Одесская область – 8874;

Полтавская область – 1069;

Ровенская область – 10 073;

Сумская область – 2187;

Тернопольская область – 8075;

Харьковская область – 11 832;

Херсонская область – 558;

Хмельницкая область – 3497;

Черкасская область – 2177;

Черновицкая область – 11 715;

Черниговская область – 2545.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 10 сентября коронавирусом в мире заразилось 27,8 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 902,5 тыс., выздоровело 18 703 758 человек.