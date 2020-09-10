Испытания вакцины против коронавируса приостановили из-за "необъяснимой болезни" добровольца

Фармкомпания AstraZeneca остановила клиническое испытание своей вакцины против коронавируса, пока не будет изучено заболевание одного из волонтеров, которому ввели препарат. Эта фирма ранее заключила контракты на поставку будущей вакцины в ЕС и Австралию.

Природу и тяжесть заболевания волонтера в AstraZeneca не уточнили Фото: ЕРА

Фармацевтическая компания AstraZeneca добровольно приостановила рандомизированные клинические испытания своей вакцины от коронавируса из-за болезни одного из добровольцев. Об этом сообщает AFP.

Заболевание волонтера названо "необъяснимым".

В компании назвали приостановку программы вакцинации стандартным процессом, который запускается в подобных случаях ради сохранения целостности испытаний.

Остановка испытаний произошла впервые за время тестирования вероятных вакцин от COVID-19. Компания не уточняет, где находится пациент, а также природу и тяжесть его заболевания.

AstraZeneca перешла к завершающей стадии испытаний вакцин против коронавируса. 31 августа компания начала набирать в США 30 000 волонтеров для испытаний препарата под названием AZD1222.

Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.