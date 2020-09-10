В Великобритании ужесточили ограничения из-за COVID-19

Власти Великобритании запретили собираться группами больше шести человек из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября заявил глава правительства Борис Джонсон, трансляция опубликована BBC.
"Наша задача состоит в том, чтобы избежать повторного введения национального карантина. Правительство будет снимать существующие ограничения или вводить новые в зависимости от того, как будет развиваться эпидемическая обстановка", – заявил он.
По словам Джонсона, новые ограничения не коснутся школ и офисов и будут менее строгими при проведении похорон, свадеб и некоторых спортивных соревнований.
По информации телеканала, за последние сутки в Великобритании зарегистрировано 2659 случаев инфицирования. Четвертый день подряд число заболевших превышает 2 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в Великобритании зафиксировано почти 358 тыс. случаев коронавируса, умерло 41 683 человека.