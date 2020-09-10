В Великобритании ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Великобритании ввели запрет на собрания в группах больше шести человек. Правительство хочет избежать повторного введения национального карантина, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Джонсон: Правительство будет снимать существующие ограничения или вводить новые Фото: EPA

Власти Великобритании запретили собираться группами больше шести человек из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября заявил глава правительства Борис Джонсон, трансляция опубликована BBC.

"Наша задача состоит в том, чтобы избежать повторного введения национального карантина. Правительство будет снимать существующие ограничения или вводить новые в зависимости от того, как будет развиваться эпидемическая обстановка", – заявил он.

По словам Джонсона, новые ограничения не коснутся школ и офисов и будут менее строгими при проведении похорон, свадеб и некоторых спортивных соревнований.

По информации телеканала, за последние сутки в Великобритании зарегистрировано 2659 случаев инфицирования. Четвертый день подряд число заболевших превышает 2 тыс.