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Трамп признался, что сознательно преуменьшал угрозу коронавируса – СМИ

Президент США Дональд Трамп сказал, что в начале нынешнего года осознанно умалял угрозу коронавируса из-за нежелания вызвать панику в обществе. Об этом пишет Washington Post.

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Трамп знал, что коронавирус опаснее сезонного гриппа, но публично утверждал обратное
Трамп знал, что коронавирус опаснее сезонного гриппа, но публично утверждал обратное
Фото: ЕРА

Зная о том, что коронавирус смертельно опасен, американский президент Дональд Трамп сознательно минимизировал его угрозу. Об этом говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда "Ярость", пишет Washington Post.

На сайте издания опубликованы отрывки из аудиозаписи интервью журналиста с президентом, подтверждающие это.

Трамп признался журналисту, что сознательно умалял значение коронавируса в начале нынешнего года, зная, что вирус смертелен и значительно опаснее, чем сезонный грипп.

"Он более смертелен, чем даже тяжелый грипп", – сказал Трамп в интервью Вудворду 7 февраля.

При этом в феврале Трамп публично говорил американцам, что вирус не хуже сезонного гриппа, предсказывал, что к апрелю он исчезнет, и заявлял, что правительство США полностью контролирует заболевание, напомнило издание Washington Post.

Уже 19 марта в интервью Вудворду Трамп признал, что намеренно преуменьшал опасность коронавируса, "чтобы не вызывать панику". 

Новая книга Вудворда охватывает также расовые отношения, дипломатию с Северной Кореей и другие вопросы, которые были на повестке дня президента США в течение последних двух лет.

Книга частично основана на 18 интервью журналиста с президентом, а также на информации людей, имена которых не разглашаются.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 9 сентября в мире коронавирусом заразилось 27,6 млн человек, из них 900 тыс. скончались, а 18,6 млн выздоровели. США являются лидером по масштабу распространения коронавируса: там подтверждено 6,3 млн случаев. 

Теги: США, вирус, Дональд Трамп, президент, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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