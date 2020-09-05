Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 может быть готова до конца октября

По словам президента США Дональда Трампа, в Соединенных Штатах завершающую стадию клинических испытаний проходят три потенциальные вакцины от коронавирусной инфекции.

Трамп надеется, что вакцина будет готова до президентских выборов Фото: EPA

США могут получить вакцину от коронавирусной инфекции до конца октября. Как сообщает телеканал Fox Business, об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил 3 сентября на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Он, в частности, сказал, что на завершающей стадии клинических испытаний находятся три потенциальные вакцины от COVID-19 – компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Телеканал отмечает, что Трамп акцентировал внимание на разработке Pfizer. В то же время компания не ответила на запрос Fox с просьбой прокомментировать, будет ли готова вакцина в названные Трампом сроки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

На данный момент в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявлял гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В мае Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года. Ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что президент США может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.