США не будут разрабатывать вакцину от COVID-19 под эгидой ВОЗ

В Белом доме заявили, что будут продолжать привлекать международных партнеров для борьбы с COVID-19, но не хотят быть"ограниченными многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая".

США решили остаться в стороне от инициативы ВОЗ по закупке вакцины COVAX Фото: depositphotos.com

Белый дом заявил, что США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины от коронавируса, поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом 1 сентября сообщает CNN.

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир отметил, что Штаты будут продолжать привлекать международных партнеров для борьбы с COVID-19, но "не будут ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая".

Таким образом США решили остаться в стороне от инициативы ВОЗ по закупке вакцины COVAX, к которой присоединились более 170 стран, и сосредоточиться на собственных разработках.

Отношения США и ВОЗ обострились весной этого года. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в неэффективности и "зацикленности на Китае".

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

7 июля Трамп проинформировал Конгресс о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения.