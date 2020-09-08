За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 250 тыс. человек

От коронавирусной болезни COVID-19 в мире за все время пандемии умерло более 890 тыс. человек.

К утру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 256 723 человека (+253 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 891 308 человек (+9 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 251 538 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 300 727. Из них умерло 189 206, излечился – 2 333 551.

Индия опередила Бразилию и вышла на второе место – сейчас там 4 204 613 заболевших, 71 642 умерших и 3 250 429 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 147 794, 126 960 человек умерли.

Четвертое место занимает Россия: 1 027 334 заболевших и 17 818 умерших. В Перу, Колумбии, ЮАР и Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 67 781) количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании – 500 тыс. В Аргентине и Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.