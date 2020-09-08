В Николаеве усилили карантинные ограничения

В Николаеве и нескольких районах области с 7 сентября усилили карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
В мэрии отметили, что в Николаеве и на территории Вознесенска, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов Николаевской области был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.
Дополнительно к правилам для "желтой" зоны будут действовать следующие запреты:
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.
По состоянию на 7 сентября в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели. В Николаевской области заболело 1665 человек.