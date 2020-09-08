В Николаеве усилили карантинные ограничения

В Николаеве и на территории Вознесенска, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов Николаевской области введены дополнительные ограничения, сообщили в мэрии.

В Николаеве и нескольких районах области с 7 сентября усилили карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

В мэрии отметили, что в Николаеве и на территории Вознесенска, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов Николаевской области был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Дополнительно к правилам для "желтой" зоны будут действовать следующие запреты:

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и оказывающих социальные услуги экстренно;

деятельность хостелов;

работа заведений общественного питания (кафе, ресторанов, баров, закусочных, столовых, кофеен и других) с 24.00 до 7.00. Запрет не распространяется на адресную доставку и самовынос в указанное время.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 7 сентября в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели. В Николаевской области заболело 1665 человек.