В Украине ввели новое карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Facebook.
Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.
в "красную" зону попали:
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- Бобровицкий район Черниговской области.
в "оранжевую" зону попали:
- Винницкий район Винницкой области;
- город Луцк и Луцкий район Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятынский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жолковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочисский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
в "желтую" зону попали:
- Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- город Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневичский, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Перечинский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварский, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
- города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачовский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостисский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;
- города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
- города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский и Сумской районы Сумской области;
- города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
- города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
- город Киев.
Остальные населенные пункты и районы находятся в "зеленой" зоне. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.