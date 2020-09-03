В Украине ввели новое карантинное зонирование

Остальные населенные пункты и районы находятся в "зеленой" зоне. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Предыдущее зонирование действовало с 31 августа и должно было продлиться две недели, однако продлилось лишь неделю.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября.